Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti i prevenciju najveća afrička agencija za javno zdravstvo saopštila je danas da su zdravstvene vlasti Ugande potvrdile izolovan slučaj bolesti izazvane virusom "Marburg", visoko zaraznom hemoragičnom groznicom.

U saopštenju afričkog CDC se navodi da je slučaj zaraze virusom "Marburg" detektovan tokom sprovođenja istrage o izbijanju epidemije ebole u Ugandi, prenosi Rojters.

Portparol afričkog CDC je rekao da vlasti Ugande tvrde da nijedan inficirani nije razvio simptome i da trenutno nema aktivnog slučaja u toj istočnoafričkoj zemlji i potvrdio da je slučaj "Marburga" otkriven u okrugu Kjegegva na zapadu Ugande, kod jednoipogodišnjeg deteta koje je preminulo.

"Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti je spreman da podrži verifikaciju procenu rizika i spremnost za reagovanje po potrebi", izjavio je neimenovani zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i dodao da SZO ima saznanja da je u Ugandi otkriven slučaj zaraze virusom Marburg, prenosi Tanjug.

Virus Marburga uzrokuje marburšku virusnu bolest. Nakon inkubacije od 3 do 6 dana, bolest počinje iznenada visokom temperaturom, bolovima u mišićima i opštom slabošću. Ubrzo se javljaju povraćanje i dijarea što još više iscrpljuje bolesnika. Hemoragijski fenomeni po koži i sluzokožama praćeni su leukopenijom i trombocitopenijom (smanjen broj leukocita i trombocita) uz oštećenje ostalih organa, što dovodi do smrti za najviše nedelju dana.

Navodi se da je stopa smrtnosti i do 90 odsto, a da vakcina za sada ne postoji, iako se na njoj već godinama radi.

BONUS VIDEO