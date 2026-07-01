Mlada pevačica Milica Miladinović Indodjija, pre uspona u karijeri radila je kao prodavačica na buvljaku, a novac je ulagala u biznis!

Indođjija je napravila pravu pometnju i izazvala šok pred hiljadama ljudi na Music Week-u, kada je na sceni pao sočni poljubac između nje i repera Đeksona.



Nakon ovoga je postala glavna tema svih domaćih medija, a interesovanje za život kontroverzne reperke dostiglo je vrhunac.





Kopajući po njenoj prošlosti, mediji su došli do saznanja koje će mnoge ostaviti bez teksta – pre nego što je postala ikona bine, Indo je "krvavo" zarađivala za svoj dinar radeći na buvljaku, daleko od bliceva fotoaparata i skupih automobila."

Pored sada već veoma uspešne karijere, pevačica se nije stidela da do zarade dođe uz marljiv rad i trud, a izvor za Informer otkrio je kako je na samom početku još pre svog prvog pojavljivanja na sceni Music Week-a, radila na buvljaku.

Dok se o njenom ljubavnom životu i vrelim scenama sa Đeksonom i dalje naširoko polemiše, izvor blizak pevačici otkrio nam je njenu potpuno drugačiju, ljudsku stranu, koja pokazuje da je put do uspeha često popločan teškim radom.

- Milica je jedna divna i vredna devojka. Nju sam još pre dve-tri godine svakog vikenda viđao kako radi kao prodavačica odeće na buvljaku Bubanj Potok. Uvek je bila nasmejana i nije se stidela posla, jednostavno se od samog starta videlo da je neiskvarena i dobra osoba.

Kako izvor dalje otkriva, nije imala problem da noć provede u klubu, a da već od rane zore dođe na pijacu i radi do podneva.

- Ona nije imala problem da radnim danima nastupa, a da onda od rane zore dođe da radi na buvljaku. Tada je još pričala kako svu zaradu ulaže u plesnu školu i izgradnju svoje muzičke karijere. Nažalost je retko da se u današnje vreme vidi da mlada devojka radom i na pošten način dolazi do svog dinara - pohvalio je sagovornik mladu pevačicu.

Uložila 15.000 evra u spot

Inače, ona je nedavno uložila više od 15.000 evra kako bi kadrovi u njenom spotu bili na vrhunskom nivou. Pojedine scene snimane su u vili od tri miliona evra, a snimanje su ispratili i reperi Djexon, Coja, kao i popularni tiktoker Bobi.

Alo/Informer

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