Poznati pevač i kantautor Srđan Marjanović progovorio je o stanju na domaćoj muzičkoj sceni i tom prilikom se dotakao uspeha mladog pevača Jakova Jozinovića.

Komentarišući današnje trendove i građenje karijere, roker je uzeo Jakova Jozinovića kao direktan primer onoga što finansijska potpora može da napravi na estradi.

- Jakov je simpatičan momak, ali je u Jakova menadžer uložio 100.000 evra u marketing i od ničega je napravio fantastičan marketing i zaradio na njemu par miliona - izjavio je Marjanović, ističući da je to jasan dokaz da se danas apsolutno sve može postići uz dobru strategiju.

Iako ne osporava talenat mladog pevača, Marjanović je brutalno iskreno uporedio njegovu situaciju sa drugim vokalima koji, nažalost, nemaju finansijska leđa.

- Jakov lepo peva, sve je super, ali sve je neverovatno. Znaš koliko ljudi ima koji pevaju tuđe pesme i pevaju bolje od njega, ali nisu imali taj gas koji je on imao i finansijsku potporu - objasnio je roker, bacivši svetlo na surovu realnost muzičke industrije i važnost ulaganja.



"Čuo sam i dve njegove pesme koje su odlične"

Ipak, Marjanović je na kraju dodao da poštuje viziju i trud koji su doveli do ovakvog uspeha, pohvalivši i sam rad mladog kolege.

- To je ideja koja je uspela i ja to poštujem. Čuo sam i dve njegove pesme koje su odlične i trebalo bi da nastavi tako - zaključio je Marjanović.

Inače, mladi pevač Jakov Jozinović otkako se pojavio na domaćoj javnoj sceni izaziva mnoštvo reakcija kako kod kolega tako i publike koja ga podržava. On je postao fenomen jer je punio koncertne dvorane širom regiona bez ijedne svoje pesme, a nakon singla "Ja volim", je objavio svoj prvi album povodom čega se oglasio.

- "Ja za čuda letim", moj prvi album je sada vaš. Život stvarno piše luda i onaj gore kojem sam najzahvalniji to sve upravlja na najljepši mogući način. Datum je 24.4.2025. i Matija, njegova Miriam i ja smo na terasi. Pričam mu jednu priču iz svog života, a on već počinje pevušiti pesmu koja danas nosi naziv mog albuma. U tom trenutku još niko ne zna za mene, i uz sebe sam imao "samo" porodicu, prijatelje, velike želje i predivne ljude poput Matije koji su verovali u mene - prisetio se mladi pevač i nastavio:

- Dolazimo do prvih stihova “Ja za čuda letim al ti se ne vidiš u tome” ni pomišljajući da će to biti slogan koji će obeležiti početak moje muzičke karijere. Godinu dana nakon je to naziv mog prvog albuma i regionalne turneje o kojoj sam ludački sanjao celi život. Često stanem i zaledim se kada shvatim koliko sam blagoslovljen na svemu što mi se desilo. Ne mogu preko noći stvoriti diskografiju koja pravda sva ova očekivanja, pritisak i uspehe, ali imam album na koji sam najponosniji, iza kojeg potpuno stojim i ponosno ću ga izvoditi na svakom idućem koncertu. Imam album u koji se toliko ljubavi i truda utkalo, toliko je talentovanih ljudi poklonilo deo svog vremena da bi album napokon bio objavljen, i da bi bio naš.

Alo/Telegraf

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