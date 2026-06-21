Zoran S. (40) iz sela Šetonje uhapšen je zbog sumnje da je u subotu uveče, 20. juna, nakon svađe u porodičnom domu pucao na svoje roditelje, pri čemu je njegova majka teško ranjena, dok je otac uspeo da izbegne hice.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičeni je navodno iz pištolja, za koji nije imao dozvolu, ispalio više hitaca u pravcu roditelja. Njegova 63-godišnja majka zadobila je teške prostrelne povrede i lekari se bore za njen život, dok otac nije povređen.

Nakon pucnjave Zoran S. je pobegao sa mesta događaja, zbog čega je policija pokrenula intenzivnu potragu. Drama je trajala gotovo tri sata, a okončana je kada se osumnjičeni sam predao u policijskoj stanici u Petrovac na Mlavi.

Po nalogu Više javno tužilaštvo u Požarevcu određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Protiv njega će biti podneta i krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.

Prema rečima njegovih poznanika, osumnjičeni je poslednjih meseci prolazio kroz težak životni period. Navodno je ostao bez posla, razveo se i imao ozbiljne porodične probleme.

Prijatelji tvrde da je neposredno pre pucnjave na društvenim mrežama objavljivao poruke koje su, kako navode, ukazivale na teško psihičko stanje i osećaj beznađa. Tek nakon događaja, kažu, te objave su dobile zabrinjavajuće značenje.

Meštani tvrde da je krvavom obračunu prethodila burna svađa u porodičnoj kući.

– Čula se galama, a zatim i pucnji – ispričali su pojedini stanovnici sela.

Istraga će utvrditi sve okolnosti slučaja, kao i motive koji su prethodili pucnjavi.