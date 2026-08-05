Ani Radulović je juče pozlilo usred centra Beograda, nakon čega se pred prolaznicima srušila na ulici.

Očevici su joj odmah pritekli u pomoć, a voditeljka se sada oglasila i otkrila šta se dogodilo.

Kako je otkrila, odmah nakon završene emisije otišla je u grad na tretman noktiju, gde je već počela da se oseća loše, ali je u tom trenutku pomislila da je reč samo o običnom umoru i pospanosti.

- U želji da sve stignem na kraju je stiglo mene. Ustala sam posle emisije, išla sam za grad na tretman noktiju i tu sam već osetila da sam loše, ali sam mislila da sam samo umorna i da mi se spava. Kada sam završila i krenula na drugi tretman, koji je relativno blizu, krenula sam peške i verovatno me je sve stiglo. Umor, vrućina, stres da sve stignem i loša ishrana, jer naravno nisam stigla ni da jedem - rekla je Ana.

"Sada sam bolje"

Srećom, ljudi koji su se u tom trenutku našli na ulici u samom centru grada odmah su reagovali i pomogli joj.

- Hvala Bogu, brzom reakcijom osoba oko mene nije bilo ništa strašno, sada sam bolje - poručila je Ana Radulović.

Alo/Pink

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