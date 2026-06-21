Potpredsednik SAD Džej Di Vens otputovao je iz baze Endruz ka Lucernu u Švajcarskoj, gde bi trebalo da učestvuje u pregovorima sa Iranom, javio je CNN.

Vens je ranije izjavio da su promene u planu putovanja deo "delikatne koordinacije" i da su diplomatski protokoli razlog za višestruka prilagođavanja rasporeda.

Američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner već su na terenu i bave se tehničkim aspektima pregovora.

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da će se tehnički razgovori između SAD i Irana održati u nedelju u Burgenštoku, u Švajcarskoj, uz posredovanje Pakistana i Katara.

Bagei: Iranska delegacija otputovala u Švajcarsku

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei saopštio je danas da je iranska delegacija "Minab 168" otputovala je u Švajcarsku kako bi izvršila pritisak na Sjedinjene Američke Države da ispune svoje obaveze prema Memorandumu o razumevanju (MoU), posebno obavezu da osiguraju da Izrael prestane sa napadima na Liban.

On je istakao da razgovori u Švajcarskoj ne predstavljaju novu rundu pregovora, već konsultacije o implementaciji ranije postignutog dogovora, koji su, kako je naveo, formalno elektronski potpisali lideri dve zemlje.

- Ovo putovanje je u suštini usmereno na zahtevanje ispunjenja obaveza druge strane. Svako razumevanje ili dogovor se na kraju testira tokom faze implementacije - rekao je Bagei, prenosi Preš TV.

"Nažalost, trenutno nismo svedoci te situacije"

On je precizirao da je cilj Teherana da na razgovorima u Švajcarskoj proceni kako druga strana namerava da ispuni svoje obaveze i da zatraži garancije u vezi sa tim.

- Druga strana mora preduzeti neophodne korake što je pre moguće. U suprotnom, ceo sporazum je u problemu - upozorio je portparol iranskog ministarstva.

Prema njegovim rečima, pregovori o konačnom sporazumu mogu početi tek nakon što prethodne obaveze navedene u klauzulama 1, 4, 5, 10 i 11 memoranduma počnu da se primenjuju u praksi.

- Nažalost, trenutno nismo svedoci te situacije - rekao je.

Bagei je dalje upozorio da su kršenja primirja u Libanu od strane Izraela dovela u opasnost čitav memorandum o razumevanju između Teherana i Vašingtona, napominjući da SAD nisu uspele da ispune svoju obavezu da obuzdaju Izrael.

Dodao je da prva klauzula memoranduma, prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, predstavlja centralni stub međusobnih obaveza koje su dve strane dogovorile.

- Iako je Iran ostao posvećen svojim obavezama, druga strana je bila obavezna da primora izraelski režim da obustavi napade u Libanu. Njen propust da to učini predstavlja jasno kršenje sporazuma - ocenio je iranski zvaničnik.

"Ako se jedan deo sporazuma ne sprovede, ceo memorandum dolazi u pitanje"

Dodao je da su obaveze u vezi sa okončanjem pomorske blokade i ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza ispunjene, Bagei je naglasio da se memorandum mora tretirati kao sveobuhvatni paket.

- Ako se jedan deo sporazuma ne sprovede, ceo memorandum dolazi u pitanje, posebno Prva klauzula, koja je njegova najvažnija odredba - rekao je on i upozorio da bi "sporazum mogao da se suoči sa ozbiljnim poteškoćama ukoliko se brzo ne preduzmu korektivne mere".

Bagei je rekao da Iran ostaje posvećen sprovođenju memoranduma i da neće štedeti napore da osigura njegovo sprovođenje, ali da insistira na principu "obaveza za obavezu"

- Ako druga strana ne ispuni svoje obaveze, Islamska Republika Iran će svakako preduzeti neophodne mere - istakao je.