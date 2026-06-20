Voditeljka Radio-televizije Srbije Jelena Simić napravila je kratak predah od poslovnih obaveza, pa pobegla na more da se rashladi od letnjih temperatura.

Trenutno uživa u toplim junskim danima sa porodicom na letnjem podmoru. Na snimku koji je objavila na Instagram profilu pratiocu mogli da vide kako sa ćerkom Unom provodi vreme u vodi.

Naime, ona je napravila šaljiv video gde razgovara sa naslednicom, koja uživa na dušeku. Sa druge strane, muški pratioci nisu mogli da odvoje pogled od atributa voditeljke koje je istakla u plavom bikiniju, a preko gornjeg dela nosila je belu majicu.

Žene su obratile pažnju na ravan njen stomak, a pohvale za izgled Simićeve samo se nižu u komentarima.

Inače, Jelena Simić sa 18 godina starijim suprugom Draganom, ćerkom Unom i sinom Aleksom živi u luksuznom stanu u srpskoj prestonici u kom dominira bela boja.

Na fotografijama koje voditeljka "Slagalice" šeruje iz svog doma, posebnu pažnju privlači velika ljuljaška na terasi.

Upravo to je mesto gde Jelena najviše voli da provodi vreme, uživajući u pogledu i trenucima odmora.

"Razliku u godinama ne primećujem"

Iako je njen suprug dosta stariji, voditeljka je jasna kada je reč o njihovom odnosu.

-Razliku ne primećujem, najvažnija je ljubav - istakla je Jelena govoreći o svom izabraniku.

Podsećamo, Dragan je profesor na Fakultetu političkih nauka.

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