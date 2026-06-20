Tržište nepokretnosti u Srbiji nastavilo je rast i u prva tri meseca ove godine. Ukupna vrednost prometa dostigla je rekordnih dve milijarde evra, što je najviši zabeleženi iznos za prvi kvartal od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti.

U odnosu na isti period prošle godine, vrednost tržišta povećana je za 13,9 odsto, dok je broj transakcija porastao za 6,2 procenta. Tokom prvog kvartala zaključeno je ukupno 30.795 kupoprodajnih ugovora.

Najveći deo prometa i dalje se odnosi na stanove. Za kupovinu stanova izdvojeno je 1,2 milijarde evra, što čini 62 odsto ukupne vrednosti svih prometovanih nepokretnosti. Slede kuće sa 152 miliona evra, građevinsko zemljište sa 122 miliona, poslovni prostori sa 92 miliona i poljoprivredno zemljište sa 49 miliona evra.

Podaci pokazuju i rast učešća kredita u kupovini nekretnina. Kreditom je finansirano 14 odsto svih transakcija, a kod stanova je taj udeo dostigao 33 odsto, što je značajno više u odnosu na 25 odsto u istom periodu prošle godine.

Među najvećim gradovima, broj kupoprodajnih ugovora povećan je u Beogradu i Novom Sadu. U Beogradu je rast iznosio 9,5 odsto, a samo za kupovinu stanova izdvojeno je 643 miliona evra. U Novom Sadu broj transakcija porastao je za 6,1 odsto. Istovremeno, u Nišu je zabeležen pad od 4,6 odsto, a u Kragujevcu od 6,1 procenat.

Najskuplja kuća u prvom kvartalu prodata je takođe na Savskom vencu za 2,1 milion evra.

Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda, tržište nepokretnosti u Srbiji nastavlja stabilan rast, uz povećanje vrednosti prometa, broja transakcija i učešća kreditnog finansiranja.