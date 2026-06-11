Poznata pevačica Edita Aradinović, koja je trenutno u osmom mesecu trudnoće, odlučila je da napravi veliku životnu promenu i kupi nekretninu na Avali.

Iako je nedavno sredila bebinu sobu, ona se ipak seli van Beograda u potrazi za mirnijim okruženjem.

Ona je putem Instagrama iznenadila svoje pratioce vešću o kupovini kuće.

- Shvatila sam da ne tražim adresu, tražim mir, malo više prirode, malo više neba i osećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Vi nećete verovati kakvu sam lokaciju našla - rekla je Edita.

"Nadam se da neću imati komšije s estrade"

Ona je zatim na društvenim mrežama pokazala kako izgleda čitav kompleks sa istim kućama i velikim dvorištem sa bazenom, pa otkrila kako jedva čeka da se tu useli sa naslednicom koja uskoro dolazi na svet.

- Da, ja već mogu da zamislim kako se ovde brčkam sa svojom devojčicom i kako moji psi ovde trče. Nadam se da posle ovoga neću imati neke komšije sa estrade, šalim se - rekla je pevačica.

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