Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na izražene grmljavinske procese koji će u naredna dva dana zahvatiti pojedine delove Srbije, uz mogućnost lokalno obilnih pljuskova i kratkotrajne pojave grada.

Prema najnovijem upozorenju RHMZ-a, već u nedelju u kasnim popodnevnim časovima očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom u Bačkoj i Banatu. Meteorolozi upozoravaju da će na pojedinim mestima pasti veća količina kiše za kratko vreme, dok su moguće i kratkotrajne pojave grada.

Nestabilno vreme nastaviće se i u ponedeljak, kada se izraženiji grmljavinski procesi očekuju u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Na udaru nevremena naći će se i Beograd, gde se tokom ponedeljka očekuju lokalno obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz mogućnost kratkotrajne pojave grada.

Meteorolozi savetuju građanima da prate najnovija upozorenja i budu oprezni zbog mogućih naglih promena vremena, jakih pljuskova i udara groma.