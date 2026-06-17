Svetlana Ceca Ražnatović ugostila je zanimljivu muzičku ekipu, harmonikaša Acu Sofronijevića, Milana Milančeta Radosavljevića i mladu zvezdu u usponu, Petra Bulatovića.

Tokom razgovora, Ceca je otvoreno pohvalila Sofronijevićev talenat i odbrusila mu povodom konstatacije da je najbolji u svom poslu:

"On je najbolji tu nema greške. Čoveče, pusti ti mene da radim šta hoću, to je moj stav", rekla je Ceca u emisiji.

"Trebalo mi je za Veljkovu svadbu"

Folk diva je sa gledaocima podelila i do sada nepoznatu anegdotu o organizaciji svadbe svog sina Veljka, za koju je želela da angažuje upravo Sofronijevića:

-Sofra je svirao na Anastasijinom rođendanu i Veljkovom. Trebao mi je i za Veljkovu svadbu jer oni su me tada zbrzali. Snajka je ostala trudna, odmah svadba. Pitala sam snajku da se malo sačeka pošto je bila zima. Ona nije htela da čeka zbog stomaka, razumem žensko. Odmah sam pozvala Sofronijevića i bilo je zauzeto, ali on nije tog datuma bio zauzet već dve godine unapred. Ovaj posao mora da se razume - rekla je folk zvezda.

Alo/Blic

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