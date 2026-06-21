Prvi dan leta doneće Srbiji prave letnje temperature, ali i mogućnost lokalnih nepogoda. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za nedelju pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature do 35 stepeni, dok meteorolog Marko Čubrilo upozorava da će se u drugom delu dana atmosfera destabilizovati, što može dovesti do jakih grmljavinskih pljuskova i pojave grada.

RHMZ: Do 35 stepeni, mogući pljuskovi i grmljavina

Prema zvaničnoj prognozi RHMZ-a, u nedelju će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, a ponegde i veoma toplo.

Sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a tokom popodneva i u Vojvodini, očekuje se razvoj oblačnosti koji može doneti pljuskove sa grmljavinom. Na pojedinim lokacijama oni mogu biti izraženiji i praćeni kratkotrajnom pojavom grada.

Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti između 32 i 35 stepeni.

U Beogradu će takođe biti veoma toplo, sa temperaturom oko 35 stepeni, dok su kasno posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Čubrilo: Sparina će pojačati osećaj vrućine

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će narednih dana biti dosta sunca, ali i veoma visok procenat vlage u vazduhu, zbog čega će osećaj toplote biti znatno izraženiji.

Prema njegovim rečima, tokom nedelje će sa severoistoka u više slojeve atmosfere stići manja količina svežijeg i nestabilnog vazduha.

- Kada takav vazduh dođe u kontakt sa pregrejanom podlogom, može doći do vrlo burne reakcije atmosfere i razvoja lokalnih, ali jakih grmljavinskih pljuskova, uz mogućnost grada i drugih vremenskih nepogoda - upozorava Čubrilo.

On navodi da bi temperatura u pojedinim mestima mogla da dostigne i 36 stepeni.

Ponedeljak donosi najveći rizik od nevremena

Čubrilo ističe da će ponedeljak biti nešto svežiji, ali i znatno nestabilniji.

Atmosfera će biti veoma pogodna za razvoj grmljavinskih sistema, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, veća količina kiše za kratko vreme i vremenske nepogode.

Ipak, padavine neće zahvatiti celu zemlju, već će biti lokalnog karaktera, pa će pojedini krajevi dobiti obilne pljuskove, dok će drugi ostati bez kiše.

Vrućine ostaju do kraja juna

Prema prognozi Marka Čubrila, nakon kratkotrajnog osveženja početkom naredne sedmice, od srede ponovo sledi stabilnije i toplije vreme.

Temperature će se uglavnom kretati od 29 do 34 stepena, dok bi lokalno mogle da dostignu i 37 stepeni.

Meteorolog procenjuje da bi ozbiljnije osveženje moglo da stigne tek početkom jula, nakon 4. ili 5. jula, dok će do tada Srbija uglavnom biti pod uticajem letnjih vrućina, sparine i povremenih lokalnih pljuskova.