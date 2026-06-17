Vest da se Dragana Mirković i Toni Bijelić razvode posle 24 godine braka šokirala je javnost.

Par se venčao 2001. godine, a sada je došlo vreme da stave tačku na njihov brak i kroz život dalje nastave sami.

Pevačica Dragana Mirković je nedavno progovorila o svom razvodu od poznatog biznismena Tonija Bijelića, a nakon javne priče on ne prestaje da je provocira.

Nakon njene ispovesti o krahu njihovog braka oglasio se i sam Toni čija je izjava šokirala javnost.

Ipak nakon rastanka, mnoge koleginice su pružile podršku Dragani, a među njima i Ceca Ražnatović sa kojom je Dragana bila u ne tako dobrim odnosima..

- To stvarno ne mogu da komentarišem, ja niti znam šta se dešava u nečijem životu, niti me to zanima. U svakom slučaju uvek je pretužno kad jedna porodica rastura. Nikome to ne želim i niko normalan to ne želi nikome. Naravno da sam uz koleginicu - rekla je Ceca za Blic i time stavila do znanja da među njima nema zle krvi.

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