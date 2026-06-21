Bivšra rijaliti učesnica Aleksandra Subotić srela je u jednom tržnom centru proslavljenog srpskog košarkaša Bobija Marjanovića, a susret je odmah podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

Njihov zajednički trenutak brzo je privukao pažnju javnosti, a fotografija na kojoj košarkaš drži ruku oko njenih ramena istakla je kontrast u visini koji je mnogima zapao za oko.

Aleksandra se na sve našalila i priznala da se prvi put osećala "malenom".

- Prvi put u životu sam se osetila malom! - napisala je, te dodala emodži koji plače od smeha.

Uz objavu je dodala i detalj o sebi:

- Inače ja sam 176cm - a na štiklama makar 184cm.

Njena objava ubrzo je postala viralna i izazvala veliki broj reakcija pratilaca.

Odustala od ulaska u "Elitu 9"

Aleksandra Subotić nedavno je otkrila za domaće medije da ulazi u "Elitu 9", ali je ipak odlučila da to ne uradi.

Brojni njeni fanovi su iščekivali njen ulazak u rijaliti, a potom je otkrila da do toga neće doći.

Naime, Aleksandra Subotić je na Instagramu odgovarala na pitanja pratioca, a najviše je bilo onih za njen ulazak u "Elitu 9". Aleksandra je otkrila zbog čega je odustala od takmičenja.

- Iskrena da budem, majka sam dvoje dece i nekako se bojim kako bi sve napolju funkcionisalo bez mene, naročito što mi je Megi u najluđim godinama. Pubertet je drma najstrašnije, a tek smo počeli, 12 godina - napisala je Aleksandra Subotić.

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