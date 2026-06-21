Održavanje travnjaka tokom leta često zahteva mnogo vremena, truda i novca. Mnogi vlasnici bašta ulažu u skupa đubriva i sredstva za suzbijanje korova kako bi dobili gustu i zelenu travu. Međutim, stručnjaci za baštovanstvo tvrde da jedno jednostavno i jeftino rešenje možda već imate u svojoj kuhinji.

Reč je o običnom šećeru, za koji pojedini stručnjaci smatraju da može doprineti oporavku požutelog i proređenog travnjaka, posebno pred vrhunac letnje sezone.

Kako šećer utiče na travnjak?

Prema rečima stručnjaka, šećer može da pomogne u razgradnji sloja mrtve organske materije, poznatog kao "thatch", koji se vremenom nakuplja na površini zemljišta i otežava rast nove trave.

Osim toga, šećer podstiče aktivnost korisnih mikroorganizama u zemljištu, što može doprineti boljem iskorišćavanju hranljivih materija i zdravijem razvoju travnjaka.

Stručnjaci navode da ovakav tretman može pomoći i u smanjenju pojedinih vrsta korova, jer menja uslove u zemljištu koji im pogoduju za razvoj.

Koliko šećera je potrebno?

Preporučena količina je oko 450 grama šećera po kvadratnom metru travnjaka.

Za ovu namenu može se koristiti:

Beli kristal šećer

Šećer u prahu

Kako bi se ravnomerno rasporedio po površini, preporučuje se upotreba posipača, dok je idealno vreme za primenu rano ujutru kada je trava suva.

Zašto bi šećer mogao da pomogne protiv korova?

Lindzi Hajland, osnivačica kompanije Urban Organic Yield, objašnjava da korov najčešće uspeva u uslovima sa dosta vlage i sunčeve svetlosti.

„Korišćenje šećera može promeniti uslove u zemljištu i učiniti ih manje pogodnim za razvoj pojedinih vrsta korova. Takođe pomaže razgradnji sloja mrtve trave i organske materije koji se nakuplja tokom vremena, čime se stvara bolji prostor za rast nove trave“, navodi ona.

Važno upozorenje: Nemojte preterivati

Iako šećer može imati određene koristi za travnjak, stručnjaci upozoravaju da ga ne treba koristiti prečesto.

Prema savetima portala Gardening Know How, tretman šećerom ne bi trebalo primenjivati više od jednom u sezoni, a ukupno najviše tri puta godišnje, izuzev zimskog perioda.

Stručnjak za baštovanstvo Džesika Krou iz Homes & Gardens ističe da je posebno važno biti oprezan ukoliko je zemljište sklono gljivičnim oboljenjima.

„Šećer može imati svoje prednosti, ali ga treba koristiti umereno. Kada se pravilno primenjuje, može doprineti zelenijem i zdravijem travnjaku tokom letnjih meseci“, objašnjava ona.

Može li šećer zaista da zameni đubrivo?

Stručnjaci naglašavaju da šećer ne može u potpunosti zameniti kvalitetno đubrivo i redovno održavanje travnjaka. Ipak, kao dodatna mera nege, može pomoći u poboljšanju izgleda trave i podstaći njen oporavak nakon perioda suše ili slabijeg rasta.

Za najbolje rezultate preporučuje se kombinovanje pravilnog zalivanja, košenja i povremene prihrane zemljišta sa ovakvim prirodnim metodama održavanja.