Ceca Ražnatović godinama unazad sarađuje sa frizerom Stevanom, koji joj je vremenom postao i blizak prijatelj.

Koliko su bliski govori i činjenica da mu je pevačica nedavno javno odbrusila i tako nasmejala celu naciju.

Naime, Stevan je gostujući u emisiji istakao da radije sarađuje sa Cecinom ćerkom Anastasijom Ražnatović, nakon čega mu je pevačica u komentaru odbrusila da se zbog odgovora preseli kod nje u Sevilju.

- Kada bi morao da biraš da radiš samo Cecu ili samo Anastasiju, koju bi izabrao? - glasilo je pitanje za Stevana, a on je bez razmišljanja odgovorio.

- Samo Anastasiju, ona je jedan od mojih najvećih prijatelja, moja prva muza i samim tim to mesto bi pripalo njoj - rekao je frizer, a Ceca mu je ispod videa ostavila komentar.

- A tako znači? E sad se pakuj i idi u Sevilju kod tvoje muze, da te moje oči ne gledaju! Pa,pa! Kreni u Sevilju - napisala je pevačica i nasmejala brojne pratioce.

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