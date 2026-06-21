Voditeljka Jovana Jeremić uručila je pehar partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru, koji je u Inđiji upisao veliku pobedu i još jednom pokazao dominaciju u ringu.



Po završetku meča usledile su emotivne scene, a Jeremićeva je ušla u ring i uručila mu medalju, vidno emotivna i ponosna.

Zagrlila ga je, dok je on pustio suzu, a publika je sve ispratila gromoglasnim aplauzom. "Kraljica šera" se potom oglasila na Instagramu, gde je Tigru uputila emotivne reči.

-Ljubavi moja, šampione moj, ne postoje reči kojim bih opisala večerašnju sreću. Pobeda je samo rezultat tvoje žrtve. Nesto sto je neminovno kod tebe, jer ti si Tigar - neuništiv i nesalomiv. Ponosna sam na tebe, što si svoj, što imas svoj identitet i integritet, što si disciplinovan i što si moj šampion. Sigurna sam da su i tvoj otac, ali i moj, noćas bili ponosni. Gledali su te odgore. Moj otac, da je živ, bio bi ti zahvalan što si me spasao - piše Jovana na i dodaje:

-Da te nisam srela, živela bih u zabludama šta je dobar muški rod, a onda i u razočarenjima kao mnoge žene. Hvala ti što si vitez i što me voliš na način na koji zaslužujem, a ja sam večeras bila najponosnija žena u Srbiji. Hvala ti što si me načinio najponosnijom i najvoljenijom u isto vreme. Volim te, tvoja ljubav.

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