Voditeljka Jovana Jeremić objavila je vrele kadrove sa crnogorskog primorja, na kojima pozira na plaži u bikiniju i uživa u sunčanju.

Jovana trenutno boravi u Crnoj Gori, gde je otputovala kako bi pružila podršku svom partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru, koji se nalazi na intenzivnim pripremama.

Svojim pratiocima na Instagramu sada je pokazala fotografije sa plaže koje su privukle veliku pažnju.

Voditeljka je uživala na suncu u minijaturnom bikiniju, dok je njen zategnut stomak i vitka figura bila u prvom planu.

Atraktivnim izdanjem i izazovnim pozama privukla je brojne reakcije, posebno među muškim pratiocima.

Na pojedinim fotografijama istakla je svoju isklesanu figuru i mišićave noge, zbog čega komentari na društvenim mrežama nisu izostali.

Podsetimo, Jovana je nedavno izazvala buru reakcija na društvenim mrežama kada je objavila snimak iz lifta.

Tada su njeni pratioci posebno komentarisali njenu zategnutu figuru, a objava je za kratko vreme postala jedna od najzapaženijih na Instagramu.