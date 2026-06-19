Američki predsednik Donald Tramp uputio je novu oštru poruku Iranu, ocenivši da je rat ozbiljno oslabio tu zemlju i da Teheran trenutno nema kapacitete koje je nekada posedovao.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Tramp je naveo da Iran više nema funkcionalno ratno vazduhoplovstvo, mornaricu, protivvazdušnu odbranu i radarske sisteme, poručujući da je Teheran bio taj koji je tražio izlaz iz sukoba.

- Rat je oslabio Iran. Više nema vazduhoplovstvo, mornaricu, protivvazdušnu odbranu, radare, praktično nema ništa od toga, a ipak pojedini tvrde da je Iran danas u boljoj poziciji nego pre nekoliko meseci. Oni su gotovi. Sačekaćemo da istekne rok od 60 dana. Neće dobiti nikakav novac, ni 10 centi - napisao je Tramp.

Američki predsednik istakao je da pregovori nisu vođeni iz očaja Vašingtona, već da je, prema njegovim rečima, upravo Iran bio taj koji je insistirao na razgovorima.

Njegove poruke dolaze nakon navoda koje je objavio CNN, prema kojima su Donald Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan elektronski potpisali memorandum o razumevanju kojim su definisani osnovni principi za okončanje sukoba između dve zemlje.

Prema pisanju američke televizijske mreže, dokument predviđa prekid vatre, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, određene finansijske olakšice za Iran i potvrdu Teherana da nikada neće razvijati nuklearno oružje.

Ukoliko bi sporazum bio sproveden do kraja, Iran bi mogao da dobije značajne ekonomske benefite. CNN navodi da bi ukidanje sankcija omogućilo Teheranu prodaju nafte, pristup milijardama dolara zamrznute imovine i potencijalno dodatnih 300 milijardi dolara investicija i finansiranja.

Ipak, konačni sporazum još nije postignut.

Predviđeno je da dve strane u roku od 60 dana, uz mogućnost produženja, usaglase završni dokument kojim bi bili potvrđeni svi elementi dogovora.

Zbog toga se Trampova poruka tumači kao dodatni pritisak na Teheran u trenutku kada se približava završnica pregovora, ali i kao upozorenje da Vašington neće odobravati bilo kakva finansijska sredstva dok se ne ispune svi uslovi budućeg sporazuma.