Neočekivani verbalni sukob izbio je između američkog predsednika Donalda Trampa i italijanske premijerke Đorđe Meloni, koja je oštro demantovala njegove tvrdnje da ga je tokom samita G7 u Francuskoj navodno molila za zajedničku fotografiju.

Melonijeva je u video-poruci objavljenoj na Instagramu poručila da su Trampove izjave potpuno izmišljene.

- Izjave Donalda Trampa su potpuno izmišljene. Iskreno, zgrožena sam. Ne znam zbog čega se predsednik Sjedinjenih Američkih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima. Nažalost, nije prvi put. Žao mi je što ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i neprijateljima Amerike - rekla je italijanska premijerka.

Kriza između Vašingtona i Rima dodatno je produbljena nakon što je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani saopštio da otkazuje posetu Sjedinjenim Državama planiranu za narednu sedmicu.

- Teške i uvredljive reči predsednika Trampa prema Đorđi Meloni vređaju celu Italiju - poručio je Tajani.

Sličan stav izneo je i italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto, koji je ocenio da su Trampove izjave bile neprimerene i štetne po odnose između saveznika.

Do zahlađenja odnosa između dvoje lidera dolazi nekoliko meseci nakon što se Melonijeva svrstala uz evropske saveznike po pitanju rata sa Iranom, ali i nakon što je stala u odbranu pape Lava XIV posle Trampovih kritika na račun poglavara Rimokatoličke crkve.

Iako su tokom samita G7, održanog od ponedeljka do srede u francuskom Evijan-le-Benu, Tramp i Melonijeva viđeni u dužem razgovoru, američki predsednik je kasnije u intervjuu za italijansku televiziju La7 izneo niz tvrdnji koje su izazvale burne reakcije u Italiji.

- Verovatno je srećna što sam razgovarao sa njom. Nisam ni morao. Molila me je da se fotografišemo. Toliko je želela fotografiju sa mnom. Ne bih to ni uradio, ali mi je bilo žao - rekao je Tramp.

Njegove reči izazvale su pravu političku buru u Italiji, a pojedini analitičari ocenjuju da je reč o jednom od najozbiljnijih nesporazuma između Vašingtona i Rima otkako je Đorđa Meloni preuzela funkciju premijerke.