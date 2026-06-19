Devojčica (8) poginula je danas u požaru nakon napada drona, saopštio je guverner Moskovske oblasti Anrej Vorobjov na kanalu Maks.

Vorobjov potvrdio je da je osmogodišnja devojčica poginula u požaru izazvanom napadom drona u Žukovskom, prenosi TASS.

"U trenutku incidenta bila je kod kuće sa bakom, žena nije povređena. Izražavam duboko saučešće porodici i prijateljima, porodici ćemo pružiti svu neophodnu pomoć i podršku", navodi se u objavi.

Prema njegovim rečima, stručnjaci trenutno procenjuju obim radova na restauraciji.

"Nakon toga, zajedno sa Fondom za kapitalne popravke, odabraćemo izvođače radova i početi sa restauracijom. Tamo gde je šteta manja, radove će obavljati opštine i kompanije za upravljanje", dodao je Vorobjov.

U jučerašnjem velikom napadu bespilotnih letelica na moskovsku oblast, oštećeno je ukupno 18 višeporodičnih zgrada u pet okruga (Koteljniki, Ljuberci, Ramensko, Žukovski i Balašiha), piše Interfax. Prema zvaničnim podacima od četvrtka u podne, povređeno je 17 osoba, među kojima dvoje dece, dok je u Žukovskom stradala osmogodišnja devojčica.