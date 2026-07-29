Državni sekretar u Ministarstvu mora, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavio je Nacrt pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni drumski prevoz, ističući da je liberalizacija tržišta autotaksi delatnosti u prethodnom periodu doprinela većoj dostupnosti usluge i nižim cenama za većinu korisnika.

Zašto se uvode nova pravila

Prema njegovim rečima, potpuna tržišna sloboda istovremeno je otvorila prostor za nerealno visoke i netransparentne cene, naročito tokom turističke sezone. Cilj novog pravilnika je uspostavljanje ravnoteže između zaštite potrošača i očuvanja funkcionalnog tržišta autotaksi prevoza.

Izmenama se propisuju maksimalno dozvoljeni iznosi elemenata cenovnika – cena početka vožnje, cena po pređenom kilometru, cena po minutu vožnje i cena čekanja. Pritom se ne uvode fiksne cene niti se narušava tržišna konkurencija, već se uspostavlja zaštitni mehanizam protiv zloupotreba. Minimalna cena vožnje nije propisana, a cenovni okviri određeni su na osnovu analize Fakulteta saobraćajnih nauka.

Ukida se dvostruka naplata

Novi pravilnik zabranjuje dodatne naknade za naručivanje vožnje, korišćenje digitalnih platformi ili ulazak u vozilo. Ovakav pristup, kako je istaknuto, direktno je usmeren na dugogodišnji problem višestruko uvećanih računa koji su narušavali ugled hrvatskog turizma.

Posebna pažnja posvećena je transparentnosti – vozila će morati da na neostakljenom delu bočnih vrata istaknu najvišu tarifu i izračunatu cenu za vožnju od pet kilometara, odnosno 15 minuta.

Vozila koja rade isključivo preko aplikacija oslobođena su obaveze isticanja cenovnika, pod uslovom da korisnik unapred na svom uređaju vidi konačnu cenu i rutu. Ipak, i ona će morati da imaju vidljivo obaveštenje kojim se zabranjuje direktno naručivanje vožnje kod vozača, kako bi se sprečilo nelegalno pružanje usluga prevoza.

Precizno definisanje vožnje i čekanja

Jedna od ključnih novina odnosi se na jasno razgraničenje pojmova vožnje i čekanja, jer su upravo te stavke do sada često korišćene za manipulaciju prilikom obračuna cene. Prema novim pravilima, stajanje u gužvi, na semaforu ili zbog zastoja na putu obračunava se isključivo kao cena po minutu vožnje, dok se čekanje odnosi na vreme pre početka vožnje ili mirovanje vozila na izričit zahtev korisnika. Naplata istog vremenskog perioda i kao vožnje i kao čekanja više neće biti dozvoljena.

Šta sledi

Nacrt pravilnika uskoro ide na dvonedeljnu javnu raspravu, nakon čega bi trebalo da stupi na snagu osam dana od objavljivanja u Narodnim novinama.

Predviđene izmene uključuju i uvođenje posebnih registarskih tablica za sva taksi vozila radi lakšeg prepoznavanja i efikasnijeg nadzora, kao i strože kazne za neprikazivanje cena, naknadnu promenu uslova nakon prihvaćene narudžbine i nepoštovanje pravila o aplikacijama i vozačkim karticama.

Nadzor nad taksistima na terenu, pored saobraćajne inspekcije, moći će da vrše i komunalni i saobraćajni redari, policija i carinska služba, uz brže provere uslova za izdavanje vozačkih kartica i stalnu kontrolu njihove važnosti. Predviđeno je i strože praćenje ugleda vozača, uključujući i slučajeve u kojima je vozaču u prekršajnom postupku izrečena zabrana upravljanja vozilom, prenosi seebiz.