Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović se oglasio nakon što je završio u policiji zbog navodnih pretnji upućenih bivšoj partnerki Kristini Spalević. Ovim povodom se oglasio i izneo svoju stranu priče.

- Ljudi, nećete verovati sad šta mi se desilo, Kristina Spalević, stari cinkaroš još iz Šapca, tako mi je govorio njen bivši dečko da je sarađivala sa policijom i da me namestila u zatvor. Upravo je otišla u policiju i prijavila me za uznemiravanje, to devojka radi kad joj nije po volji u razmeni naših poruka. Imam stotine poruka i intimnog sadržaja i ovakvih i onakvih, samo pre nepunih 20 dana. Tako da znate babe koje podržavate Kristinu da nikakav nasilnik nisam, da je uopšte ne uznemiravam, da je volim najviše na svetu, ali je prezirem što je cikaroš. Namešta ljude za nešto što nisu uradili. To mi radi već treći put, na štetu naše dece, 150.000 dinara sam platio, zamalo završio u zatvoru, jednostavno pravi od sebe žrtve, žena koja je sumnjivog morala, slika se kako se kako se slika. Tek ćete da saznate, sad me izazvala, tek ćete videti ko je Kristina Spalević - rekao je Kristijan Golubović.

Kristina: "Ne znam da postoji neko ko toliko pljuje majku svoje dece kao on"

Podsetimo, Kristina Spalević obratila se nadležnim organima u sredu i prijavila Kristijana Golubovića. Ona je u svojoj prijavi navela da joj je bivši partner upućivao preteće SMS poruke, te da ju je uznemiravao, što je otkrio i Kristijan na društvenim mrežama.

Po njenoj prijavi odmah su reagovali nadležni organi, te su Goluboviću izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa njom.

Inače, nedavno je Kristina Spalević otkrila kroz šta prolazi zbog Kristijana.

- Svaki dan slušam o sebi svašta! Čovek me ne ostavlja na miru! Znate li koliko treba živaca da prestaneš da reaguješ? Ne znam da postoji neko ko toliko pljuje majku svoje dece kao on! Kristijan je postavio standard i rekord u pljuvanju majke svoje dece - izjavila je Kristina.

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