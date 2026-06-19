Aleksandra Prijović, ponovo je u centru pažnje regionalne javnosti. Pevačica je objavila novi studijski album, na kojem se nalazi devet novih pesama. Kao i svaki njen projekat, i ovaj je u rekordnom roku izazvao buru reakcija i pokrenuo brojne komentare širom regiona.



Dok jedni smatraju da je Prijović još jednom potvrdila status neprikosnovene zvezde i pokazala zašto puni najveće dvorane, drugi ocenjuju da je publika od nje očekivala još veći iskorak i drugačiji muzički pravac.

Braja otkrio zašto nije radio na albumu

Ono o čemu se nedeljama najviše spekulisalo u kuloarima jeste potpuno odsustvo proverenog autorskog dvojca – Dejana Kostića i Dragana Brajovića Braje, koji su stvorili neke od najvećih hitova u Aleksandrinoj karijeri.

Čuveni hitmejker Dragan Brajović Braja odlučio je da prekine ćutanje i to na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter). Nakon što je jedan od korisnika prokomentarisao promenu autorske ekipe rečima:

„Braju je zamenila Filipom, Luda žena“

Braja je oštro i direktno odgovorio i otkrio šta se zapravo krije iza ove estradne odluke:

"Solidarisao sam se sa Dejanom, nije me niko zamenio. To što me nema na ovom albumu, do mene je“, napisao je kompozitor.



Podsetimo, mesec dana ranije svoje mišljenje o nesradnji sa Aleksandrom prijović, dao je i Dejan Kostić.

- Energija nam se nije poklopila, pogledi na budući posao, ne znam što se tolika frka digla, ima toliko autora, na kraju krajeva i pevača... Ja sam na prošlom albumu radio samo nekoliko pesama, ne znam što se tolika frka digla. Mi se nismo posvađali, pričamo najnormalnije. Desi se nekad da dođe do prezasićenja, nije sporno. Nisam sujetan. Ako mi je neko poverio poverenje da budem producent, ja gledam da napravim da bude najbolje moguće... Razlog je samo loša energija zbog X nekih situacija, nije zbog Cece... Čućete Cecine pesme, publika je ta koja na kraju sudi, najbitnija je da je dobra energija, ja sam zavisnik od dobre energije i ona je fenomenalna - rekao je Kostić u emisiji "Amidži šou".

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: