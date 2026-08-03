Četiri reprezentativna sindikata su, kako su naveli u saopštenju, "uprkos brojnim izazovima i različitim stavovima tokom procesa, aktivno i odgovorno učestvovala u radu na izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, sa jasnim ciljem da se unaprede prava zaposlenih, smanje administrativne obaveze i očuvaju postojeća prava i mehanizmi zaštite zaposlenih".

Iako su predstavnici zadovoljni, zanimljivo je da je upravo isti nacrt prošle nedelje bio na meti oštrih kritika blokadera, koji su tvrdili da predložene izmene ugrožavaju demokratsko funkcionisanje obrazovnih ustanova i usprotivili se pojedinim zakonskim rešenjima.