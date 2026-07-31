- Aleksandra je dupla Devica, sa Suncem u prvoj kući. Izuzetno je jaka ličnost, ima Mars u Škorpiji i Jupitera u Strelcu. To su planete koje daju ekstremno moćni potencijal. Sudbina ljudi u znaku Device je da celog života leče komplekse i da nikada nisu svesni koliko zaista vrede, jer sami sebi mnogo manje vrede nego drugima. Tako se dešava i sa Aleksandrom, koja je izuzetno mlada devojka. Ona je vrlo rano uletela u ekstremno ozbiljne poslovne estradne vode i među ljude kojima nije dorasla. Ona je za njih mala maca. Njen potencijal je najbolje shvatila Lepa Brena koja se zauzela za celu emotivnu priču, jer je svesna da je Aleksandra nepresušni izvor para - prečao je Dušan.

- Kada se gleda brak, bitna je sedma kuća. Aleksandra tu ima Saturn i ko god iole zna nešto o astrologiji, jasno mu je o čemu pričam. Saturn ometa brak, sreću i harmoniju. Daje partnera koji je previše ozbiljan. Druga stvar, kada se kuća braka nađe u Ribama, zna da ukaže na dva braka. To pojačava Saturn, posebno što do braka dolazi pre 30. godine. Ona ne bi trebalo da se uda tako mlada. Međutim, njoj je porodica potrebna. O tome govori progresivni Mesec koji je nedavno ušao u znak Raka, pa ne bi bilo čudo da ona uskoro ostane trudna - otkrio je tada astrolog.

"Problem počinje kada se broje pare i sumiraju rezultati"

Dušan Veličković je rekao da bi Prijin i Filipov brak mogao opstati i do kraja života ukoliko predstojeće probleme prevaziđu na pravi način.

- Filip je Lav. Oni imaju neke aspekte koji su ih spojili, lep im je bračni aspekt. Ona mu je svojom dobrodušnošću legla na dušu. Međutim, on ima malo specifičan horoskop, kao što je i celi njegov život. Njemu se iz aviona vidi da će imati problem da održi mir i harmoniju u životu. On je emotivac, srčan, impulsivan. Ne znam zašto se nije bavio sportom, mogao je da bude odličan u tome. Postoji Aleksandrina želja za porodicom, uletela je u rolerkoster, nema izlaza. Trebalo je malo da sačeka, ubeđen sam da to ne može da bude na duge staze. Ona je devojka igrač. To su žene koje imaju višak muških hormona, neverovatnu volju i ambiciju - rekao je tada Dušan, pa dodao:



- Problem počinje nakon venčanja kada se broje pare i sumiraju rezultati. Venčanje je marketinška predstava ili da se čovek predstavi u nekom svetlu, ili da napravi pare. Njoj jeste ova godina za brak, ali onoliko koliko su pametni, toliko će biti zajedno. Međutim, garantovano će biti žestokih prepreka i neko će im tada pomoći. Ona je divlje prirode, devojka rođena za scenu, ne za brak. Ne treba to da joj bude prioritet. Tu može da dođe do nesporazuma, zato što Filip Živojinović nije Igor Kojić koji može da bude ženi potrčko i da cepa karte za njen koncert. Ipak je Filip Lav i sve zavisi kako će oni rešavati nesuglasice - objasnio je astrolog pre mnogo godina.

BONUS VIDEO: