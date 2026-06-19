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"Želim da budemo ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji, samo tako Srbija pobeđuje."

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da nema problem sa tim da svako kaže ono što misli, jer je to demokratija i normalno ponašanje i istakao da će se boriti da sačuva zemlju, Srpsku pravoslavnu crkvu i srpske svetinje idejama, lepim i pristojnim rečima.

"Ja nemam problem sa tim da svako izgovori ono što misli i smatram da je to veoma važno. Oni imaju problem sa tim. Oni bi želeli da niko ne sme da izgovori ono što oni ne žele da čuju. Ja nemam problem sa tim da saslušam i gospodina (Dinka) Gruhonjića i svakog drugog, i da kažem da sve drugačije i sve suprotno od toga mislim. To je demokratija, to je normalno ponašanje", rekao je Vučić.

Dodao je da mu nije jasno kad su ljudi počeli da se plaše drugačije reči i drugačijeg stava.

"Plašim se da su studenti blokaderi nametnuli taj stav u kojem, ako nisi 100 odsto za nešto što predlažu, onda si ti krivac i neko na drugoj strani. Šta god hoće, neka kažu, mi ćemo da se borimo svojim idejama protiv toga. Da li bi oni voleli Vojvodinu Republiku ili Vojvodinu državu? Da, znamo da bi voleli. Da li bi voleli srpsku državu bez srpske crkve? Da, znamo da bi voleli. Mi ne bismo. I čuvaćemo ono što su naše vrednosti, čuvaćemo i svoju zemlju, štitićemo i svoju crkvu, čuvaćemo naše svetinje, ali to možemo da kažemo lepim i pristojnim rečima. Ne vidim problem u bilo čemu drugom. Ne moramo da se obračunavamo na ulicama zbog toga. Čini mi se da je jasno ko će za tako nešto uvek dobiti podršku i većinu od naroda", kazao je Vučić.

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