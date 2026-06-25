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Keba penziju prima iz dva dela: Više od 40.000 mu leže na račun, a ovo je tačan iznos

Dragan Kojić Keba je penzionisan i ubuduće će mesečno primati penziju.

Preneo:  Jelena Mladenović
25.06.2026.15:00
0
Keba penziju prima iz dva dela: Više od 40.000 mu leže na račun, a ovo je tačan iznos
Alo
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Folk pevač Dragan Kojić Keba 2023. godine napunio je 65 godina i već tada je stekao uslov za odlazak u mirovinu, ali on je zahtev Fondu PIO predao tek u februaru 2022, a rešenje mu je stiglo nedavno.

U obrazloženju piše da je stekao starosni uslov i da će njegova mesečna penzija, koju će dobijati iz dva dela, iznositi nešto više od 46.000 dinara.

Keba je godinama poslovao preko svoje firme "Keboni", preko koje je državi plaćao porez, a imao je i status istaknutog umetnika, pa se pretpostavlja da je na ovaj način ispunio zakonske norme za penzionisanje, piše Kurir.

Osim Kojića, među estradnjacimapenziju dobijaju  Zlata Petrović (35.000 dinara, plus penzija iz Austrije 800 evra), Nada Obrić (16.000 dinara), Hasan Dudić, Nada Topčagić (35.000 dinara), Rade Jorović (25.000 dinara), kao i glumci Bogdan Diklić, Laza Ristovski, Vojislav Brajović i drugi.

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Nada obrić ima najmanju penziju

Pevačica Nada Obrić danas puni 77 godina, a već nešto više od decenije je u penziji. Kako kaže, da je to jedini novac od kojeg mora da živi ne zna kako bi skrpila kraj sa krajem.

Nada Obrić je dobitnica mnogih prestižnih nagrada i veliko ime u muzici, pa mnogi zaneme kada čuju kolika joj je penzija.

  - Ja sam dobitnik svih mogućih postojećih nagrada, u statusu sam istaknutog umetnika, dobila sam i nagradu za životno delo i nacionalno priznanje, a da ne govorim o ostalim nagradama. Nemam nacionalnu penziju, imam priznanje, ali ne i penziju. Jedno vreme su skroz isključili mogućnost za dobijanje te penzije, sad je to ponovo uvedeno i širok je spektar ljudi koji treba da dobije nacionalnu penziju. Od svih priznanja imam ličnu satisfakciju- rekla je Nada i otkrila kolika joj je penzija.

- Negde krivim same nas zato što nemamo nacionalnu penziju. Četrnaest godina sam radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evra, a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16 hiljada. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu – rekla je pevačica nedavno za domaće medije.

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