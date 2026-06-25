Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović pokazali su u Trupalu kako izgleda politika koja stavlja čoveka na prvo mesto , vrhunski lekari i savremena dijagnostika stigli su direktno među građane.

Ova akcija nije samo pregled , ovo je jasna poruka da država brine, da sluša i da reaguje na vreme. Poseban fokus stavljen je na prevenciju, jer mnogi građani godinama nisu odlazili kod lekara, a upravo ovakvi pregledi omogućavaju rano otkrivanje kardioloških problema i blagovremeno uključivanje u sistem lečenja.

"Dokle god postoji potreba građana, mi ćemo biti uz njih. Naša obaveza je da dođemo do svakog čoveka i pružimo mu zdravstvenu zaštitu", poručio je Lazarević, naglašavajući da zdravstvo više ne čeka pacijenta, već dolazi kod njega.

Gradonačelnik Pavlović istakao je da je suština ove politike razgovor sa građanima i rešavanje problema pre nego što postanu veći.

"Nismo ovde samo da pregledamo ljude, već da ih čujemo. Prevencija je ključ, a sve što nam građani kažu za nas je obaveza da delujemo. To je odgovorna politika , politika koja sluša narod", naglasio je Pavlović.

On je podsetio da je u Trupalu urađeno više nego u decenijama unazad , izgrađen je moderan put nakon više od pola veka, otvoren nov vrtić, obnovljeni objekti, a uskoro sledi i rekonstrukcija balon sale za decu i mlade.

"Danas se više gradi nego ikada, ali se i više brine. Nekada su građani morali da idu u grad po pomoć, a danas vrhunski lekari dolaze kod njih. To je razlika koju ljudi vide i osećaju", poručio je Pavlović.

Meštani Trupala nisu krili zadovoljstvo, ističući da ovakvu zdravstvenu uslugu i brigu nikada ranije nisu imali.

Ovakve akcije biće nastavljene širom Niša, jer je cilj jasan , da svaki građanin, bez obzira gde živi, ima jednaku i blagovremenu zdravstvenu zaštitu.