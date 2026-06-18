Godinama je važio za jednog od najpoželjnijih neženja domaće javne scene, a sada je poznati i talentovani glumac Vuk Kostić ostvario ono o čemu je dugo maštao – zasnovao je porodicu i postao otac devojčice.

Vest da se oženio u tajnosti i dobio ćerku odjeknula je u javnosti, posebno zato što je poznati glumac oduvek pažljivo čuvao svoju privatnost.

Oženio se istog dana kao njegov kolega i dobar prijatelj Marko Janketić, 7. avgusta prošle godine, a tom činu prisustvovali su samo najbliži članovi porodice, kumovi, i najuži krug prijatelja.

Kako domaći mediji saznaju, Vukova supruga, koja mu je podarila ćerku, zove se Tijana, a sudeći po fotografiji, koja se odmah našla na društvenim mrežama, i prava je lepotica.

Ono što je poznato jeste da njegova supruga nije deo javnog sveta i da je Kostić uspeo da porodični život sačuva daleko od medijske pažnje.

Upravo takav izbor ne iznenađuje one koji ga dobro poznaju, budući da je glumac tokom karijere retko govorio o emotivnim vezama, mada se za njih znalo, budući da su neke od njegovih bivših ljubavi bile javne ličnosti.

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