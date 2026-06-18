Kako se navodi, 26 departmana već je od danas pod upozorenjem, a od sutra će prema prognozi gotovo cela teritorija Francuske biti pogođena ekstremnim vrućinama, prenosi BFMTV. Usled ekstremnih vrućina, muškarac star 30 godina preminuo je danas na atletskoj stazi u mestu Ermon u departmanu Val-d’Oaz, saopštila je vatrogasno-spasilačka služba (SDIS95).

Prema navodima službe za hitne situacije, muškarac je pronađen u stanju kardio-respiratornog zastoja nešto pre 11 časova na stadionu Raul-Dodri. Meteo-Frans navodi da bi u pojedinim delovima centralne Francuske, između gradova Viši i Poatje, temperature mogle dostići 40°C tokom popodnevnih sati, što bi predstavljalo rekord za mesec jun.

Pored toga, još 55 departmana biće pod žutim upozorenjem zbog grmljavina i/ili visokih temperatura. Meteo-Frans navodi da će talas vrućine biti rasprostranjen i dugotrajan, sa temperaturama između 34 i 38 stepeni od jugozapada do severoistoka zemlje, uključujući i Pariz.

Zbog ekstremnih temperatura, vlasti su aktivirale brojne mere: otvoren je besplatan broj za pomoć građanima, dok su pojedine regionalne uprave već donele odluke o prilagođavanju nastave i skraćivanju školskih aktivnosti u najtoplijem delu dana.

U regionu Pariza uvedene su i mere u javnom prevozu, uključujući specijalne tarifne pakete i podsticanje deljenja vožnje kako bi se smanjilo opterećenje sistema i rizici po građane.

Istovremeno, Francuska nacionalna železnička kompanija (SNCF) je najavio otkazivanje više desetina međugradskih vozova zbog uticaja visokih temperatura na železničku infrastrukturu Meteorolozi ocenjuju da bi toplotni talas mogao potrajati najmanje do početka naredne sedmice, uz mogućnost dodatnog širenja upozorenja na druge departmane.

Stručnjaci upozoravaju da bi noći mogle da budu posebno teške zbog slabijeg hlađenja, a dodatni faktor je i približavanje letnjeg solsticija 21. juna, kada su noći najkraće u godini, što dodatno ograničava pad temperatura.