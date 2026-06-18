Kako je Alo! ranije pisao, Jakšić je Ponoša "prozvao" da ne izlazi iz džepa Dragana Đilasa, nakon čega je usledila turneja Ponoša po društvenim mrežama i blokaderskim medijima.

Sada se Ponoš oglasio putem društvene mreže X i ispalio novi salvu otrovnih strelica:

"Radno danas u Skupštini, ali ne posustaje ni Boško Jakšić. Očekivao bi čovek da će mi odgovoriti u Politici. Kad ono, Lični stav na sajtu N1. Tako je u mogućnosti. Nastavio je sa uvredama. Čak se hvali da moja reakcija pokazuje da je uvredom potrefio u srce. Kaže da ga njegove godine obavezuju da tako nastavi. Ja sujetan.

U pravu je Jakšić, nije primereno da ga zovem un umarell. Oni su stariji ljudi koji samo ubijaju dosadu znatiželjno posmatrajući šta se radi na gradilištu i ponekad daju neki netražen savet. Jakšić, za razliku od njih, gricka semenke, pljucka po gradilištu i vređa radnike.

Za tu kategoriju ni domišljati Italijani nisu smislili ime. Jakšić me ponosno izveštava da mu je prostata u redu. Čestitam na uspehu i razumem njegovu sreću. Zna on koji mu je organ bio najopterećeniji tokom novinarske karijere. Zdrava prostata kao supstitucija za neku vrstu Pulicera. Jako.

Ako neko baš hoće kolegijalno Jakšiću da učini da piše šta god mu padne na pamet, možda da mu se da prilika da nastavi tamo gde je stao pokušajem da u Politici akrostihom dopisuje Crven bana. Neki tadašnji Bilbija i Apostolovski iz 1996. nisu imali razumevanja za takav stvaralački izlet svog spoljnopolitičkog dopisnika iz Rima pa su ga ugasili.

Sad su druga vremena, a možda mu nije kasno za erotsku poeziju posle toliko jedva čekanja. Uostalom, najpoznatiji je po tom opusu u pokušaju. Ovo sa političkom prozom mu baš ne ide. A voli čovek da piše i ljuti se kad je slabo čitano. Evo, obećavam da ću i ja da ga čitam ako ponovo krene za svojom zvezdom."