Mia Borisavljević je godinama u braku sa suprugom Bojanom Grujićem sa kojim ima dve ćerke.

Svojevremeno je javno govorila o odnosu sa Bojanom, te se dotakla i teme razvoda.

- Kad dođu deca, mnogo manje misliš na sebe. Ko nema decu, neka maksimalno brine o sebi jer će doći momenat kada nećete više moći da budete na prvom mestu - rekla je Mia, pa otkrila kako će se ona i Bojan izboriti sa udvaračima svojih ćerki kad porastu.

- Bojan uvek kaže:"Ja imam pušku!". On je lovac, tako da će Ema i Tea imati neku pratnju i pucaće se iza njih - rekla je Mia , pa se dotakla popularne teme razvoda.

"Čuvamo ljubav"

- Baš je zavladala ta neka pošast razvoda, mi nećemo sada jer ne bismo došli do izražaja - našalila se, pa nastavila:

- Mislim kad prestane ljubav, tada sve prestaje i džabe poštovanje. Sve počinje i završavala se s ljubavlju. Čuvamo ljubav, ali nemam neki recept. Kad bi neko znao taj recept, bio bi milioner - konstatovala je pevačica u emisiji "Premijeri Vikend Specijal".

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