Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem.

Sastanak će biti održan u Palati Srbija s početkom u 11.00 časova.

Podsetimo, pre toga, predsednik Vučić će prisustvovaće sutra jednom od najvažnijih trenutaka u izgradnji Fruškogorskog koridora – spajanju glavne mostovske konstrukcije na novom mostu preko Dunava kod Novog Sada.

Nakon sastanka sa Stevanovićem, Vučić će prisustvovati otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua, posvećene prijateljstvu Srbije i Kine. Događaj će biti održan u Kineskom kulturnom centru u Beogradu.