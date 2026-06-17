Veliki požar izbio je u popodnevnim časovima u selu Prijevor kod Čačka.
Kako se vidi na snimku koji kruži društvenim mrežama, dim se vidi sa velike daljine.
Za sad nije poznato šta gori.
(Rina)
Za sada nije poznato šta gori
Veliki požar izbio je u popodnevnim časovima u selu Prijevor kod Čačka.
Kako se vidi na snimku koji kruži društvenim mrežama, dim se vidi sa velike daljine.
Za sad nije poznato šta gori.
(Rina)
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