Ivan Gavrilović je pre nekoliko godina, tokom boravka u rijaliti programu Parovi, uplovio u vezu sa znatno mlađom cimerkom Miljanom Bogdanović.

Započevši odnos sa Miljanom Ivan je javno prevario svoju dogogodišnju suprugu Marinu.

Tada je istakao kako su ga "ponele emocije" prema cimerki, te da planira da se oženi njome.

- Žena je još uvek zakonita, civilizovana je, razgovarali smo. Sve je teško i užasno. I njoj je bilo jako teško. Ne bih voleo da se vraćamo na to. Deca još nisu upoznala Milijanu. Teško mi je što je sve javno, a možda je i bolje tako. Mnogi govore da sam se prodao zbog rijalitija, a to se desilo iz emocija. Marina zna da sam ja dete u duši, nisam znao da ću se zaljubiti kao malo dete. Milijana i ja živimo zajedno sad, idemo na Zlatibor. Nismo kupili stan, ali neke nekretnine ćemo uzeti zajedno, ali još je rano da se govori o tome. Laž je bila da smo polomilili apartman i da smo ostali dužni. Milijana mi je unela mladalački duh, osećam pozitivu, promenu. Osećam divnu energiju, želju za poslom, pesmom, za nečim drugim. Ne vidim drugi izlaz osim ženidbe - rekao je Ivan svojevremeno za domaće medije.

Žena mu oprostila prevaru

Nedugo zatim Ivan je zaprosio Miljanu, čime se pohvalio i javno na svom Instagram profilu.

Nakon razlaza sa Miljanom, Ivan se vratio kući svojoj bivšoj ženi, te otkrio da joj uopšte nije bilo lako da mu oprosti javnu prevaru.

