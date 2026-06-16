Dragana Mirković, nakon razvoda od Tonija Bijelića, nastavila je da živi u dvorcu u Beču zajedno sa svojom decom.

U novom javnom obraćanju govorila je o troškovima života u Austriji, kao i o visokom porezu koji tamo plaća.

Pevačica se najpre prisetila svojih početaka i istakla da je oduvek želela da ostane skromna.

- Od 1984. godine, kada sam snimila prvu ploču, ostvarila sam ozbiljne hitove, što tada nisam ni očekivala. Moj cilj je bio da postignem dovoljno uspeha kako bih mogla da se vratim u selo bez stida. Međutim, od samog starta krenuli su veliki hitovi. Bila sam najmlađi poreski obveznik u Jugoslaviji. Imala sam 15 godina, a sećam se da je moj otac otišao u banku da podigne novac i da mu je bilo veoma neprijatno kada je video koliki je iznos u pitanju. Ljudi su ga posmatrali, što mu je dodatno otežalo situaciju, jer mi nismo navikli na takav način života. Tada je sve bilo zvanično i novac se dobijao isključivo zasluženo. Porez sam plaćala tada, kao što ga plaćam i danas - bila je iskrena.

Dragana Mirković o ogromnom porezu u Austriji koji plaća godinama

Dodala je i da trenutno plaća visoku poresku stopu u Austriji.

- Plaćam porez u Austriji jer tamo živim. Porez iznosi 48 odsto, ništa me ne pitajte - navela je ona.

Na pitanje da li razmišlja o povratku u Srbiju, odgovorila je potvrdno, ali bez konkretnih planova.

- Dvorac je najmanje bitan u mom životu. Postoje stvari koje ništa ne može da zameni, mir u duši, ljubav u srcu i pozitivna energija koja me vodi kroz život. Bez toga ne bih mogla da opstanem - zaključila je pevačica u podkastu kod Bokija 13.

Dogovor o razvodu i podela imovine sa Tonijem Bijelićem

Podsetimo, javnost je bila iznenađena kada je Dragana saopštila da se nakon dve decenije braka razvodi od Tonija Bijelića.

Iako su mnogi očekivali komplikovan razlaz, bivši supružnici su imovinsku podelu rešili dogovorom pred sudom.

Prema navodima medija, njoj je pripao luksuzni dvorac u blizini Beča, koji je zakupljen na 100 godina i čija se vrednost procenjuje na oko 50 miliona evra, kao i televizija u njenom vlasništvu.

Sa druge strane, biznismen je zadržao kompanije u automobilskoj industriji, uključujući i firmu koja proizvodi luksuzna vozila čija početna cena iznosi oko 70.000 evra.

Takođe, podeljen je i vozni park procenjen na oko 5 miliona evra, kao i brojne nekretnine koje su stekli tokom braka na Balkanu i u inostranstvu.