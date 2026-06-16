Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana neće biti potpisan u Ženevi, već u naselju Burgenštok u centralnoj Švajcurskoj, saopšteno je danas iz švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova.

"To je predlog pakistanskih i katarskih posrednika, kao i SAD i Irana", rekao je portparol Ministarstva Nikola Bido, javlja švajcarski Le Temp.

On je dodao da Švajcarska deluje kao posrednik u stvaranju praktičnih i diplomatskih uslova koji će omogućiti da se ovaj sastanak održi na njenoj teritoriji. Naselje Burgenštok planinsko je odmaralište u centralnoj Švajcarskoj, na nadmorskoj visini od preko 1.100 metara, i nalazi se u blizini jezera Lucern.

Ceremonija potpisivanja memoranduma biće održana u petak, pri čemu će američku stranu predstavljati portpredsednik SAD Džej Di Vens, a iransku predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf.

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči izjavio je da će nakon potpisivanja sporazuma započeti i razgovori između dve delegacije. Taht-Ravanči je naveo da je glavnim pregovaračima predstavljena sadržina memoranduma, kao i da je naglašeno da je rat završen i da "više neće biti rata ni na jednom frontu".

On je naveo da jedna od tačaka memoranduma predviđa okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban, uz obavezu SAD da se sukobi ne nastave, kao i uspostavljanje mehanizma za reagovanje u slučaju kršenja dogovora.

Govoreći o nuklearnom pitanju, iranski zvaničnik je rekao da će nakon potpisivanja memoranduma biti otvoreni razgovori o nuklearnom programu, uključujući obogaćivanje uranijuma, zalihe i potrebe iranskog nuklearnog sektora, ali da detalji još nisu razmatrani.

"Nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju, biće reči o nuklearnoj energiji, a još nismo ulazili u detalje. Takođe se razgovara o obogaćivanju, rezervama i iranskim nuklearnim potrebama", istakao je iranski zvaničnik.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u ponedeljak da će Vens prisustvovati zvaničnoj ceremoniji potpisivanja u Ženevi.