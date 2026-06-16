Ruski ratni brod je ispalio hitac upozorenja u pravcu jedne britanske jahte, preneo je The Telegraph.

Podsetimo, premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je danas da je jutros naredio britanskim snagama da presretnu tanker za naftu iz „flote iz senke” koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš.

„U ranim jutarnjim satima, naredio sam našim Oružanim snagama da presretnu tanker za naftu iz ‘flote iz senke’ koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš”, rekao je Starmer u objavi na društvenoj mreži Iks.