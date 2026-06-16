Dragana Mirković poznata je po svedenim kombinacijama, a gotovo nikada se nije pojavila provokativno obučena.

Tome svodeči činjenica da se Dragana tokom višedecenijske karijere samo dva puta slikala u kupaćem kostimu.

Ona je uglavnom uvek odbijala da se fotografiše u bikiniju jer, kako je objasnila, smatrala da tako nešto ne treba da uradi jer nije manekenka.

Međutim, napravila je i presedan, pa je tako na njenom Instagramu osvanulo nekoliko fotografija.

Pre nekoliko godina ona je iskoristila priliku i dok je odmarala napravila nekoliko fotografija u jednodelnom bikinij, dok je pozirala u moru, što su mnogi sa oduševljenjem dočekali.

"Neprijatno mi je da se slikam u kupaćem"

Podsetimo, Dragana je jednom prilikom i javno govorila na ovu temu.

- Postojim 34 godine na estradi i nikada niko nije imao moju sliku u kupaćem kostimu. Kada su me zvali da se slikam, ja sam to uvek odbijala. Nisam manekenka i kao pevač smatram da ne treba da se slikam u kupaćem kostimu. Meni je to bilo neprijatno, iskreno - izjavila je u emisiji "Exkluzivno".

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