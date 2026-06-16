Ana Nikolić proglašena je glavnim krivcem za razvod Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića kojem je, navodno, "nabacivala" svoje drugarice.

Dve godine od vesti da su Dragana i Toni okončali odnos, Ana Nikolić demantovala je ove glasine.

-To nije tačno, ja sam tu bila neki glavni navodni krivac, apsolutno Toni nema nikakvu partnerku, niti je to razlog razvoda, prosto ljudi su se razišli, to nema veze sa mnom, niti sa trećom osobom. Ja Draganu volim, kao i Tonija i ne mogu da zauzimam stranu, žao mi je da je ikad pomislila nešto tako, ali shvatila je da to nema veze sa mnom, pomislila je to da su moje drugarice...,a ja sam ustvari išla u Opatiju da izjavim Toniju saučešće jer mu je umrla majka.

Na pitanje da li je Dragana mislila da ona nabacuje drugarice Toniju, Ana je ošto odgovorila:

- To su budalaštine, to sve ide tako, ako ja mogu da ti rasturim brak sa mojim drugaricama, onda je tvoj brak za rastiranje, ali taj brak je na čvrstim temeljima građen, ne može drugarica da rasturi brak da se ne lažemo. Ja znam da je Dragana to u nekom tenutku čak pomislila, ali tada još nisam javno objavila da sam sa Raletom. Rale je bio u Opatiju, a ja sam otišla zbog njega, Toni je patio jer mu je umrla majka, došli smo da izjavimo saučešće i iste noći se vratila kući - zaključila je Ana.

Posle 24 godine ljubavi, kraj

Podsećamo, posle 24 godine ljubavi i dvoje dece, Dragana Mirković i Toni Bijelić odlučili su da stave tačku na brak. Muzička zvezda tada je izdala saopštenje u kojem navodi da njihova zajednica već neko vreme ne funkcioniše, ali da detalje neće iznositi u javnost.

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