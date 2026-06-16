Prema navodima Telegram kanala „Vojni informator“, Rusija je počela da raspoređuje novi sistem koji se sastoji od nekoliko prikolica sa satelitskim antenama zaštićenim radio-prozirnim kupolama. Svaka prikolica može da nosi po dve antene, koje se po potrebi mogu postaviti i direktno na zemlji.

Kako se navodi, Starlink terminali komuniciraju sa satelitima u opsegu od 14 do 14,5 gigaherca, podeljenom na osam kanala. Prema tvrdnjama ukrajinskih izvora koje prenose ruski vojni blogeri, osam antena sistema „Volna Kupol Garant“ usmerenih prema satelitu emituje smetnje koje mogu da poremete komunikaciju.

Posebno se ističe da bi sistem mogao da oteža rad dronova-kamikaza koji koriste Starlink terminale za prenos podataka i upravljanje na velikim udaljenostima.

Prema dostupnim informacijama, jedan kompleks može da pokrije područje od oko 20 kvadratnih kilometara, a pojedini izvori tvrde da su takvi sistemi već raspoređeni u zoni autoputa Novorusija.

Istovremeno, navodi se da je sam kompleks velikih dimenzija i lako uočljiv iz vazduha, zbog čega zahteva dodatnu zaštitu od protivničkih udara.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je najavio da Rusija radi na razvoju teških bespilotnih letelica kojima će se upravljati putem satelitskih sistema, što se smatra delom šire strategije tehnološkog nadmetanja na savremenom bojištu.