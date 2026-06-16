Starija naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošiča, Atina Tošić, završila je pre nekoliko dana srednju školu i tom prilikom okupila celu porodicu.

Kako se jasno vidi na samoj diplomi, Atina je pohađala Britansku internacionalnu školu u Beogradu, jednu od najstarijih i najcenjenijih obrazovnih ustanova ovog tipa u regionu.

Ova škola poznata je po rigoroznim britanskim standardima, nastavi isključivo na engleskom jeziku i diplomatskom i estradnom kremu koji tu školuje svoju decu. Naravno, ovakav status ima i svoju cenu, koja je paprena za uslove običnih građana.

Osim Atine i Niki se bliži kraj srednje škole, a malo je poznato da mlađa naslednica Duška i Jelene pohađa nasavremeniju gimnaziju, kombinovani smer koji obuhvata Kembridž obrazovanje.

Nije nepoznato da deca javnih ličnosti pohađaju privatne škole, a jedna je posebno tražena u krugu slavnih.

Milan Kalinić, upravo je taj koji je svoju ćerku Teu upisao u istu školu koju sada pohađa ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Nika.

Nika Tošić je od prvog septembra 2024. godine krenula u srednju školu za koju će mama i tata morati mesečno da izdvoje nešto više od 400 evra mesečno.





Naslednica Duška Tošića i Jelene Karleuše izuzetno je aktivna na društvenim mrežama, pa smo mogli da vidimo i kako se spremila za prvi dan škole, ali i kako teku prvi dani i upoznavanje sa vršnjacima.

– Updejt za srednju školu. Krenula sam u srednju školu i sad ću vam reći kakvo mi je iskustvo dosad bilo. Evo, nije mi se svidelo uopšte, odeljenje, kao razred je tako neprijatan. Hoću da se sprijateljim s nekim, i evo na primer, ja dodam kao na primer, gde si pre išao u školu i oni mi kažu nebitno gde… I, neprijatna tišina, ja još nešto da dodam, ako već nema ni ona drugarice, ajde da se sprijateljim. Ljudi ovde nisu socijalni.. – ispričala je Nika u video-snimku kroz kakve probleme prolazi u odeljenju u kom je.

​Osim tog snimka, Nika je dodala da joj je prilično neprijatno u novoj školi, ali da se nada da će se situacija promeniti.

Mnogi koji su ove godine krenuli u prvi razred srednje škole prolaze kroz isto, što se može videti u komentarima ispod Nikinog snimka, ali i generacije pre njih imale su slične probleme.

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