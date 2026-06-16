Istražitelji sumnjaju da je ubijen, a jedna od pretpostavki je da je zločin počinio muškarac kojeg je upoznao putem aplikacije za upoznavanje, prenosi britanski Telegraf.

Telo Gerina pronađeno je tokom vikenda u njegovom stanu u Milanu, sa teškim povredama glave i lica, a prema pisanju italijanskih medija, Gerino je nosio žensku odeću, uključujući korset, mrežaste čarape i visoke potpetice.

Istražitelji proveravaju mogućnost da je za napad iskorišćena jedna od kamenih statueta Bude koje je posedovao, pošto je najmanje jedna pronađena na podu sa tragovima krvi.

Policija razmatra i mogućnost da je reč o sličnom obrascu kao u slučaju iz 2023. godine, kada je Gerino prijavio da ga je nakon susreta preko aplikacije za upoznavanje fizički napao i opljačkao dvadesetpetogodišnji Egipćanin.

Istražitelji analiziraju sadržaj njegovog mobilnog telefona, uključujući poslednje poruke i kontakte, kao i tragove DNK i otiske pronađene u stanu.

Prema dosadašnjim nalazima, nema vidljivih znakova borbe, što ukazuje na mogućnost da je žrtva iznenada napadnuta i nije uspela da pruži otpor. Prema pisanju medija, Gerino je redovno koristio aplikacije za upoznavanje kao što su Grindr i Romeo.

Gerino je rođen u Đenovi, u severnoj Italiji, a školovao se na univerzitetima u Rimu i Njujorku.

Kao svoje hobije naveo je makrobiotičko kuvanje, čitanje i sport.

Bio je profesionalni konferencijski prevodilac i član Međunarodnog udruženja konferencijskih prevodilaca.

Tokom karijere radio je za brojne međunarodne političke i državne zvaničnike, uključujući norvešku kraljevsku porodicu, princa od Lihtenštajna Hansa-Adama II, italijanskog predsednika Serđa Matarelu i bivšeg predsednika Evropske centralne banke (ECB) Marija Dragija. Obdukcija bi trebalo da bude obavljena narednih dana.