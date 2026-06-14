Nakon što su pronašli misterioznu sobu skrivenu unutar zgrade, ljudi na društvenim mrežama su im u šali savetovali da „pobegnu glavom bez obzira“, uvereni da cela priča zvuči kao početak horor filma.

Neobična crkva iz 19. veka

Loren Gunderman i njen partner iz Njujorka su od početka znali da ih čeka velika stvar kada su kupili crkvu iz 19. veka. Njihov plan je da istorijsku zgradu, bivšu prezviterijansku crkvu u Votervilu, pretvore u luksuzni prostor za venčanja i događaje.

Ali zgrada iz 1872. krije brojne neobičnosti, a jedna od njih je posebno zaintrigirala njihove pratioce poslednjih dana.

Loren je podelila video na društvenim mrežama koji prikazuje prostor skriven visoko u plafonu i priznaje da nema pojma kako da dođe do njega. „Kako ćemo, dođavola, ući u ovu misterioznu sobu?“, pitala je pratioce na Instagramu.

Nisu uspeli da pronađu misterioznu sobu

Par je skinuo neke daske i pokušao da zaviri unutra kamerama svojih mobilnih telefona, ali nisu uspeli da pronađu misterioznu sobu.

„Evo još jednog pokušaja da uđem u misterioznu sobu u mojoj crkvi iz 1872. godine! U ovom videu pokušavamo da pronađemo sobu za koju mislimo da je iza dva prozora vidljiva spolja. Bili smo uvereni da ćemo do nje doći probijanjem poda, ali umesto toga smo naišli na... još poda“, napisala je Loren uz video.

Iako još nisu uspeli da uđu u prostor, Loren veruje da su konačno dobili objašnjenje.

„Nakon gomile komentara ljudi koji znaju za orgulje, saznala sam da su prozori verovatno bili zakovani daskama iz sobe sa orguljama nakon što je sistem elektrifikovan. Ne želim da dodirujem cevi orgulja, tako da možda nikada nećemo sa sigurnošću znati šta je tamo“, objasnila je, prenosi Newsweek.

Verovatno je duh u sobi

Uprkos potpuno logičnom objašnjenju, mnogi korisnici društvenih mreža nastavili su da se šale na račun jezive sobe i poručili paru da što pre - pobegnu odatle.

„Dakle, kupili ste staru crkvu sa zakovanom sobom i prvo što ste pomislili je kako da uđete unutra? Mora da tamo spava demon“, našalio se jedan korisnik.

„Čekajte malo. Kupili ste staru crkvu, pronašli potpuno zatvorenu i zapečaćenu sobu i odmah ste poželeli da uđete? Nikako. Blagoslovite mesto i nadajte se da će šta god da je unutra ostati unutra“, napisao je drugi.

Jedan komentator je rekao: „Spalite je, očigledno je duh unutra“, dok je drugi zaključio: „Ovo izgleda kao uvod u horor film.“