Učestvovao je u vojnim operacijama na Kosovu 1999. godine kada je njegov general odbio da napadne Ruse! Evo ko je novi ministar odbrane Velike Britanije

Za novog ministra odbrane Velike Britanije imenovan je član britanskog parlamenta i dosadašnji zamenik ministra unutrašnjih poslova Den Džarvis (53), saopštio je premijer Kir Starmeru objavi na društvenoj mreži Iks.

Služio na Kosovu, u Avganistanu, Iraku i Severnoj Irskoj



Džarvis je 1997. do 2011. godine služio kao oficir u padobranskom desantnom puku, a tokom tog perioda učestvovao je u vojnim operacijama na Kosovu i Metohiji, u Iraku i Avganistanu i Severnoj Irskoj.

Za svoje vojne zasluge odlikovan je ordenom Britanske imperije (MBE), čime je postao prvi aktuelni poslanik u britanskom parlamentu koji je dobio odlikovanje za vojnu službu u poslednjih nekoliko decenija.

Džon Hili podneo ostavku

Njegovo imenovanje usledilo je nakon što je dosadašnji šef resora odbrane Džon Hili podneo ostavku zbog neslaganja oko vojnog budžeta.

U pismu premijeru Starmeru, Hili je naveo da Ministarstvo finansija nije obezbedilo dovoljno sredstava za jačanje odbrambenih kapaciteta zemlje. On je istakao da nije mogao da prihvati plan koji oružanim snagama uskraćuje potrebne resurse.

Imenovanje Dana Džarvisa u kabinet nije iznenadilo mnoge njegove kolege iz Laburističke partije, koje su ga za tu funkciju predlagale već nekoliko minuta nakon ostavke Džona Hilija u četvrtak.

Prve naznake da će biti unapređen pojavile su se juče nešto posle 13 časova, kada su izvori iz Laburističke partije naveli da se njegovo ime "uvek češće pominje" u krugovima vlasti u Vajtholu.

To nije bilo iznenađenje. Džarvis (53), dosadašnji ministar za bezbednost, od poslednjih parlamentarnih izbora izgradio je reputaciju pouzdanog saradnika premijera Kira Starmera.

- Veoma je razuman, ali i promišljen - rekao je jedan njegov kolega.

- Voli da bude siguran da je sve urađeno kako treba. On je čovek koji veruje u procedure.

Sin dvoje članova Laburističke partije, Džarvis je još tokom studija pokazivao interesovanje za "levu politiku" kao član univerzitetskog laburističkog društva.

Međutim, nakon master studija iz međunarodnih odnosa, političke ambicije privremeno je stavio po strani i opredelio se za vojnu karijeru.