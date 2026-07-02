Rodna kuća pevača Harisa Džinovića u Sarajevu, u kojoj je proveo detinjstvo, srušena je, a na njenom mestu danas se nalaze turistički apartmani.

Slavni pevač odrastao je u mahali tik iznad Baščaršije, gde je živeo sa majkom Hatidžom, rodom iz Trebinja, i tetkom koja je bila vlasnica te male kuće.

Porodica se u ovaj kraj doselila nakon razvoda roditelja Harisa Džinovića, majke Hatidže i oca Muhameda. Nakon što je stara kuća srušena i na njenom mestu izgrađena nova, Harisova nećaka ju je prodala, te se danas tamo nalaze smeštajni objekti za turiste.

- Evo, tu vam je Haris odrastao, tu je bila jedna mala kuća. On je tu živeo s majkom Hatidžom, koja je rodom iz Trebinja, i tetkom, koja je i bila vlasnica kuće. Oni su tu došli posle Hatidžinog razvoda od Harisovog oca Muhameda. Ovde se lepo živelo. Ta kuća je posle srušena, pa je sagrađena nova, njegova nećaka ju je prodala - rekao je jedan stariji stanovnik ovog naselja za Kurir i nastavio:

- Haris je bio odličan u sportu, posebno je dobro skijao i igrao fudbal. Njegovi su bili za to da se bavi nekim ozbiljnijim poslom, ali on je živeo za muziku. Raja je uvek bio. Sećam se da je odlično svirao harmoniku. Kasnije, kad je počeo ozbiljnije da se bavi pevanjem, preselio se odavde. Od tada ga ovde više nismo videli. Nije dolazio, život ga je odveo na drugu stranu. Svakako ga pozdravljamo i drago nam je što je ponikao odavde. Neka svrati nekad ako je u prolazu, da pozdravi svoju staru raju - rekao je komšija iz ulice u kojoj je nekad živeo Džinović.

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