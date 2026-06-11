Opšti muk i neverica zavladali su kada je izbio žestok verbalni sukob između pevačice Slavice Ćukteraš i voditelja Milana Miloševića.

Do incidenta je došlo tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou", kada je tema razgovora bila Slavičino kreiranje sadržaja na društvenoj mreži TikTok.

Tokom rasprave, Milan je prokomentarisao njen rad na mrežama, upoređujući ga sa sopstvenim ulaskom u muzičke vode, naglasivši da je pesmu objavio iz zabave.

Na to je pevačica burno reagovala, što je dovelo do razmene oštrih reči u studiju.

-Nemoj da pričaš gluposti, molim te. To si uradio iz hira… Želiš i ti da budeš pevač - rekla je Slavica, na šta je Milan uzvratio pitanjem: "Gde mogu da budem poznatiji od ovoga?".

"Ti si najmanje pevačica, sve radiš, sem toga"

Slavica je pokušala da smiri situaciju, uz komentar: "Auuuu, ajde, ajde… nećemo se svađati".

-Gde ću da budem poznatiji od ovoga? Hajde da merimo rejtinge, kada si poslednji put bila popularna? - nastavio je Milošević.

-Da se merimo po rejtingu? Hajde da nastupamo u nekom gradu ti i ja, pa da vidimo ko će skupiti više ljudi. Po čemu si ti poznat? Po Zadruzi? - odrusila mu je ona.

-Kao voditelj - odgovorio je on, a zatim dodao ironično: "S obzirom na to da si ti TikTok zvezda".

-Na TikToku? Da, pa? Što se mešaš u pevačke vode? - upitala ga je Slavica, dok je odgovorio:

-Ti se mešaš u sve živo, ti si najmanje pevačica. Sve radiš, sem toga - nije birao reči.

Na dodatno pitanje voditelja po čemu je poznata, Slavica je kratko odgovorila: "Ni po čemu".

Istakla je i da nije bila prisutna u javnosti u tom trenutku, ali da mu ne daje za pravo da je kritikuje u emisiji:

-Nema me jer nisam bila tu, a ti si sebi dao za pravo da me pljuješ u emisiji. Mnogo si se utripovao - poručila mu je zatim.

Ma mogu, može mi se - obrusio joj je Milan.

-Mnogo sebi daješ za pravo da omalovažavaš ljude. Jako si bezobrazan - dodala je ona.

-Ne hranim se izmetom. Koliko je boli što sam rekao da na snimku izgleda kao baba od 50 godina, ali stvarno, taj snimak je katastrofa - dodao je Milošević na kraju rasprave i šokirao sve.