Reper Igor Lazić, poznatiji kao Nigor, svojevremeno je otvoreno govorio o jednoj od najtežih životnih borbi kroz koju je prošao.

Muzičar se suočio sa tumorom na mozgu, a o ozbiljnom zdravstvenom problemu i svemu kroz šta je prolazio govorio je bez zadrške.

-Slučajnim snimkom zuba videla se senka u glavi… Otišao sam na preventivne preglede i otkrili su tumor. Bogu hvala, sada sam dobro - otkrio je Igor, pa dodao:

- Išao sam na terapije 8 ili 9 godina. Radio sam sve što je bilo potrebno i, hvala Bogu, dobro sam. Nisam imao nikakve simptome, sve je sasvim slučajno otkriveno - ispričao je on.

Borza za potomstvo

Jednom prilikom osvrnuo se i na borbu za potomstvo, ističući da njegova supruga Suzana i on nemaju zdravstvenih problema, ali da do sada nisu uspeli da se ostvare kao roditelji.

-Proširenje porodice globalni je problem mladih bračnih parova i zajednica. Ne znam šta je razlog te sve češće prepreke, da li zato što su nas bombardovali, što nas je snašao jad sa svih strana i što živimo u stalnom stresu. Bili smo na pregledima koji su pokazali da je sa medicinske strane sve u redu, ali kao i sve drugo, ovaj problem, izgleda, dolazi iz glave. Možda zbog prevelike želje nam ne uspeva da postanemo roditelji. Ko zna šta se dešava, sve je u božjim rukama, nadam se da će nas Onaj odozgo pogledati. Iskreno, meni je već i vreme, kao što kaže moj drugar Saša: "Kada bih dobio dete, ne bih mu bio tata, nego deda" rekao je Nigor tada.

Podsetimo, njegova supruga Suzana je 15 godina mlađa od njega. Upoznali su se na moru, a venčali su se 2015. godine.