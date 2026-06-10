Vlasnik jednog lokala u Beču Fetah Mujić otkrio je dugo čuvanu tajnu o folk pevačici Indiri Radić i pevaču Srećku Šušiću, koji su, kako on tvrdi, bili u vezi.

- Video sam ih da vode ljubav. Poslao sam strica da vidi za piće, gore se štekovalo sa strane - tvrdi Fetah Mujić u podkastu "Fajrontske priče".

Ko je Srećko Šušić?

Pevač Srećko Šušić pre skoro 20 godina se potpuno povukao sa scene od kada se gotovo nigde nije pojavljivao, a nedavno je njegov snimak u javnosti izazvao veliku pažnju.

Iako medijski više nije aktivan, i dalje nastupa, a nedavno se pojavio jedan snimak s njegovog nastupa.

Naime, pevao je na popularnom šabačkom vašaru ispod jednog šatora i to sa štakama.

Srećka glas još uvek služi, ali na bini sedi sve vreme na stolici i prdržava se štakama bez kojih ne može da hoda. Ono što se može čuti na snimku, jeste da ga glas još uvek služi i da on bez obzira na svoje poteškoće, još uvek nastupa.

Dijagnoza cerebralne paralize

Pevač je u jednoj emisiji ispričao da je rođen kao zdrav dečak kome je nedugo nakon što je prohodao uspostavljena teška dijagnoza cerebralne paralize. Upravo to je i razlog zašto je ceo život bio na štakama, a samim tim je ovu istinu krio od svih, te se ceo život borio sa poteškoćama koje donosi ova užasna bolest.

- Morao sam da krenem u školu u pola pet. Svi moji drugari počinju da šetaju devojke, a mene su svi gledali kao drugara. Nekad je bilo samo suvo parče hleba koje smo morali da delimo - rekao je Šušić u jednoj emisiji.

Srećkova muzička karijera počela je davne 1992. godine. On je tada bio zreo čovek, koji zna šta želi i koji je siguran u svoje kvalitete i sposobnosti. Izabrao je da se oproba u svetu narodne muzike, koja se u tom periodu vrlo rado slušala po kafanama i sličnim ugostiteljskim objektima. Kasnije je ovakva vrsta muzike pridobila ime „folk“ muzika. Srećko je svoje prve pesme objavio u saradnji sa izdavačkom kućom „Južni vetar“.

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